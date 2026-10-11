ЦСКА разгромил «Родину» и возглавил таблицу РПЛ
Московский ЦСКА одержал уверенную победу над «Родиной» в столичном дерби в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на домашнем стадионе армейцев завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Счет в матче на 24-й минуте открыл Данил Круговой. Окончательный результат встречи оформил полузащитник Иван Обляков, забивший два гола на 35-й и 80-й минутах.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 22 очка и сместил петербургский «Зенит» (21 очко) с первой строчки РПЛ. «Родина» с пятью баллами располагается на 15-м месте.
В следующем, 11-м туре чемпионата, ЦСКА 18 октября сыграет на выезде против «Динамо». «Родина» на следующий день, 19 октября, примет на своем поле «Оренбург», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Польше задержали мужчину, угрожавшего покушением премьеру и главе Минобороны
- ЦСКА разгромил «Родину» и возглавил таблицу РПЛ
- Щукинский институт будет обучать школьных учителей ведению уроков театра
- Четыре человека пострадали в массовой аварии с маршруткой в Подмосковье
- Почему Турция экономически заинтересована в черноморских коридорах РФ и Украины
- Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
- «Пространство для соперничества»: Чем обернутся черноморские коридоры для РФ и Украины
- Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов
- Пересильд выразила желание сыграть Олю Мещерскую в экранизации «Легкого дыхания»
- Песков: Зеленский впал в истерику и не способен на обдуманные действия