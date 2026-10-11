ЦСКА разгромил «Родину» и возглавил таблицу РПЛ

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над «Родиной» в столичном дерби в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на домашнем стадионе армейцев завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Счет в матче на 24-й минуте открыл Данил Круговой. Окончательный результат встречи оформил полузащитник Иван Обляков, забивший два гола на 35-й и 80-й минутах.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 22 очка и сместил петербургский «Зенит» (21 очко) с первой строчки РПЛ. «Родина» с пятью баллами располагается на 15-м месте.

В следующем, 11-м туре чемпионата, ЦСКА 18 октября сыграет на выезде против «Динамо». «Родина» на следующий день, 19 октября, примет на своем поле «Оренбург», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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