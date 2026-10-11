Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране возможно только при условии согласия России на 60-дневное прекращение огня. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.
Зеленский подчеркнул, что выбор лидера является исключительным делом украинского народа. При этом он признал, что организация выборов в период боевых действий представляет собой «сложную задачу».
Заявление Зеленского стало очередным витком публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Накануне Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента, обвинив Зеленского в том, что тот «мог много раз урегулировать конфликт, но предпочитает этого не делать».
Кроме того, американский лидер возложил на Зеленского ответственность за рост мировых цен на топливо, связав это с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал прекратить эти атаки.
В ответ на это Зеленский раскритиковал дизельную сделку между США и Россией.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент США пошел на этот шаг после того, как Зеленский проигнорировал шесть просьб американской стороны прекратить атаки на российские НПЗ.
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