Зеленский подчеркнул, что выбор лидера является исключительным делом украинского народа. При этом он признал, что организация выборов в период боевых действий представляет собой «сложную задачу».

Заявление Зеленского стало очередным витком публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Накануне Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента, обвинив Зеленского в том, что тот «мог много раз урегулировать конфликт, но предпочитает этого не делать».

Кроме того, американский лидер возложил на Зеленского ответственность за рост мировых цен на топливо, связав это с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал прекратить эти атаки.

В ответ на это Зеленский раскритиковал дизельную сделку между США и Россией.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент США пошел на этот шаг после того, как Зеленский проигнорировал шесть просьб американской стороны прекратить атаки на российские НПЗ.

