Пушилин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске

Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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Как отметил политик, ситуация в городе остается напряженной.

«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артемовска», — цитирует Пушилина ТАСС.

По словам врио главы ДНР, российские бойцы подошли к сложному участку — кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут отказаться от Артемовска: взятие города российскими военными расширит фронт, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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