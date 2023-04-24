Пушилин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске
Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Как отметил политик, ситуация в городе остается напряженной.
«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артемовска», — цитирует Пушилина ТАСС.
По словам врио главы ДНР, российские бойцы подошли к сложному участку — кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут отказаться от Артемовска: взятие города российскими военными расширит фронт, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru