Зеленский: Захват Артемовска откроет России плацдарм для наступления
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил Al Arabiya, что Украина не откажется от удержания Артемовска.
По его словам, потеря этого населенного пункта может открыть войскам России и ЧВК «Вагнер» плацдарм для наступления. По словам главы государства, в настоящее время украинские Вооруженные силы занимаются подготовкой к контрнаступлению.
В случае потери Артемовска под угрозой захвата окажутся Краматорск и Славянск.
Ранее стало известно, что украинская армия может остаться без поддержки Запада в случае провала анонсированного наступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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