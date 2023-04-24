Зеленский: Захват Артемовска откроет России плацдарм для наступления

По его словам, потеря этого населенного пункта может открыть войскам России и ЧВК «Вагнер» плацдарм для наступления. По словам главы государства, в настоящее время украинские Вооруженные силы занимаются подготовкой к контрнаступлению.

В случае потери Артемовска под угрозой захвата окажутся Краматорск и Славянск.

Ранее стало известно, что украинская армия может остаться без поддержки Запада в случае провала анонсированного наступления, сообщает «Радиоточка НСН».

