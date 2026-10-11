The Lancet назвал главные угрозы, способные привести к вымиранию человечества
Злонамеренное использование искусственного интеллекта и применение ядерного оружия могут привести к вымиранию человечества к 2100 году. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet.
Эксперты проанализировали более 300 потенциальных угроз, разделив их на четыре категории. В высшую ступень «пирамиды рисков» вошли 17 экзистенциальных опасностей. Главными среди них стали глобальный ядерный конфликт с последующей «ядерной зимой» и массовым голодом, а также преступное применение ИИ, в частности для разработки биологического оружия.
Во вторую категорию ученые включили факторы, способные к 2100 году стоить человечеству более 1 млрд лет здоровой жизни. В этот список вошли изменение климата, загрязнение воздуха, устойчивость к антибиотикам, пандемии, а также социальные и медицинские проблемы - неравенство, ожирение, курение и нарушения психического здоровья.
Авторы доклада призывают страны создавать и финансировать системы здравоохранения, способные заблаговременно выявлять и предотвращать глобальные угрозы. Для этого предлагается формировать специализированные подразделения в госструктурах, закладывать расходы на подготовку к кризисам в бюджеты и укреплять системы мониторинга с акцентом на защиту уязвимых групп населения.
Ранее демограф Юрий Крупнов в интервью НСН опроверг угрозу перенаселения Земли.
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