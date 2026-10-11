МО: ВС РФ поразили логистический центр, где хранились грузы для ВСУ и сухогруз
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам военной логистики и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, в результате атаки был поражен логистический центр, расположенный в населенном пункте Терновка Николаевской области. В Минобороны уточнили, что данный объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения нужд украинских вооруженных сил.
Кроме того, российские военные отчитались об уничтожении судна типа «сухогруз», осуществлявшего транспортировку военных грузов в направлении порта Черноморск.
Ранее в МО РФ сообщили о поражении дата-центра «Тенет» в Одессе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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