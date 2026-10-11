МО: ВС РФ поразили логистический центр, где хранились грузы для ВСУ и сухогруз

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам военной логистики и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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По данным ведомства, в результате атаки был поражен логистический центр, расположенный в населенном пункте Терновка Николаевской области. В Минобороны уточнили, что данный объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения нужд украинских вооруженных сил.

Кроме того, российские военные отчитались об уничтожении судна типа «сухогруз», осуществлявшего транспортировку военных грузов в направлении порта Черноморск.

Ранее в МО РФ сообщили о поражении дата-центра «Тенет» в Одессе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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