Щукинский институт будет обучать школьных учителей ведению уроков театра
Театральный институт имени Бориса Щукина намерен запустить программу дополнительного образования для школьных педагогов, чтобы они могли профессионально вести уроки театра. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор вуза, народный артист России Евгений Князев.
По словам Князева, в настоящее время наблюдается активное развитие школьных театров, однако в этой сфере ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. В связи с этим институт готов предоставить учителям необходимые знания в области театрального искусства. Ректор выразил уверенность, что это поможет педагогам эффективнее вовлекать учеников в творческий процесс, способствовать гармоничному развитию их личности и, возможно, подготовить будущих абитуриентов для поступления в профильные творческие вузы.
Постановка же спектаклей прямо на уроках поможет приобщить детей к культуре, считает Князев. Он отметил, что театр - единственная возможность сохранить в людях человечность, поскольку он позволяет им полноценно проживать эмоции, сопереживать и радоваться.
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