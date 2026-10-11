Щукинский институт будет обучать школьных учителей ведению уроков театра

По словам Князева, в настоящее время наблюдается активное развитие школьных театров, однако в этой сфере ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. В связи с этим институт готов предоставить учителям необходимые знания в области театрального искусства. Ректор выразил уверенность, что это поможет педагогам эффективнее вовлекать учеников в творческий процесс, способствовать гармоничному развитию их личности и, возможно, подготовить будущих абитуриентов для поступления в профильные творческие вузы.

Постановка же спектаклей прямо на уроках поможет приобщить детей к культуре, считает Князев. Он отметил, что театр - единственная возможность сохранить в людях человечность, поскольку он позволяет им полноценно проживать эмоции, сопереживать и радоваться.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в России откроют 12 школ для талантливых детей.