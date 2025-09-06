По его словам, ВС РФ плотно контролируют весь район и не дают противнику «спокойно жить», срывая ротации и подвозы.

Крайняя попытка прорыва на этом участке была весной, а не повторяется они лишь благодаря усилиям российских военных. ВС РФ просматривают все Сумскую область благодаря современным техническим средствам, в первую очередь беспилотникам.

Ранее СМИ писали, что США принимают участие в разработке плана «коалиции желающих» по размещению европейских военных на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

