Российские военные фиксируют попытки ВСУ собирать силы на границе Сумской, Белгородской и Курской областей. Об этом заявил RT замкомандира батальона с позывным Лабиринт.

В Херсонской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ

По его словам, ВС РФ плотно контролируют весь район и не дают противнику «спокойно жить», срывая ротации и подвозы.

Крайняя попытка прорыва на этом участке была весной, а не повторяется они лишь благодаря усилиям российских военных. ВС РФ просматривают все Сумскую область благодаря современным техническим средствам, в первую очередь беспилотникам.

Ранее СМИ писали, что США принимают участие в разработке плана «коалиции желающих» по размещению европейских военных на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

