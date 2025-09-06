СМИ: ВСУ пытаются концентрироваться на стыке Белгородской и Курской областей
Российские военные фиксируют попытки ВСУ собирать силы на границе Сумской, Белгородской и Курской областей. Об этом заявил RT замкомандира батальона с позывным Лабиринт.
По его словам, ВС РФ плотно контролируют весь район и не дают противнику «спокойно жить», срывая ротации и подвозы.
Крайняя попытка прорыва на этом участке была весной, а не повторяется они лишь благодаря усилиям российских военных. ВС РФ просматривают все Сумскую область благодаря современным техническим средствам, в первую очередь беспилотникам.
Ранее СМИ писали, что США принимают участие в разработке плана «коалиции желающих» по размещению европейских военных на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
