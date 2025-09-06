В Краснодарском крае спасатели нашли живым пропавшего 2 сентября туриста

Напомним, сочинец 2 сентября отправился в поход с группой, но отстал на спуске и не вернулся.

Информация о том, что туриста обнаружили в селе Аибга поступила в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников погранслужбы. Там мужчину и обнаружили.

Ранее казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов с гор в Алма-Атинской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

