В Краснодарском крае спасатели нашли живым пропавшего 2 сентября туриста
6 сентября 202515:31
Пропавший в Краснодарском крае турист обнаружен спасателями живым, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Напомним, сочинец 2 сентября отправился в поход с группой, но отстал на спуске и не вернулся.
Информация о том, что туриста обнаружили в селе Аибга поступила в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников погранслужбы. Там мужчину и обнаружили.
Ранее казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов с гор в Алма-Атинской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
