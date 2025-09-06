В Сербии в ночных беспорядках пострадали 14 полицейских

В Сербии в ночных беспорядках пострадали 14 полицейских, сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Отделение и война? В Республике Сербской столкнулись интересы США и Турции

По его словам, были задержаны 42 человека. Он также уточнил, что за последнее время 150 стражей порядка получили различные ранения при исполнении своих профессиональных обязанностей на несогласованных протестах в стране.

По словам президента страны Александра Вучича, в акциях протеста по всей стране участвовало 9 380 человек, из которых более 7 тысяч собрались в Нови-Саде.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич заявил НСН, что отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины очень вероятно, так как сейчас она загнана в угол, и это решение даже может привести к войне.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ПротестыСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры