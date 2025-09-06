В Сербии в ночных беспорядках пострадали 14 полицейских
В Сербии в ночных беспорядках пострадали 14 полицейских, сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.
По его словам, были задержаны 42 человека. Он также уточнил, что за последнее время 150 стражей порядка получили различные ранения при исполнении своих профессиональных обязанностей на несогласованных протестах в стране.
По словам президента страны Александра Вучича, в акциях протеста по всей стране участвовало 9 380 человек, из которых более 7 тысяч собрались в Нови-Саде.
Ранее сербский политолог Стеван Гайич заявил НСН, что отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины очень вероятно, так как сейчас она загнана в угол, и это решение даже может привести к войне.
