По итогу лета 2025 года самыми популярными исполнителями на российском радио стали Мари Краймбрери, Zivert и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. Отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета, в 3,3 раза обогнав зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков. Краев подчеркнул, что присутствие в радиоэфирах сегодня обеспечивает узнаваемость артистов наряду с интернетом.

«Артисты постарше свою популярность обрели благодаря ротациям на радио, новые звезды сейчас загораются благодаря интернету, хотя радио и продолжает оставаться мощным "промоутером" новых хитов. Это хорошо видно, если смотреть статистику по артистам на TopHit.ru. К примеру, Дима Билан со 130 треками на радио с 2003 года собрал 49 миллионов эфиров, 437 миллионов просмотров на YouTube. Мари Краймбрери со 130 треками на радио с 2014 года собрала 26 миллионов эфиров, 558 миллионов просмотров на YouTube. Более 40 хитов Anna Asti с 2014 года прозвучали в эфире 8,5 миллиона раз и более 1,2 миллиарда раз были просмотрены на YouTube. Более 70 хитов Zivert с 2017 года прозвучали 13,5 миллиона раз в эфире и 1,5 миллиарда раз были просмотрены на YouTube», - заявил он.