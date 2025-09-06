Хиты и годы ротаций: Как радио помогает артистам собирать стадионы
Несмотря на то, что новых звезд сегодня открывает интернет, радио продолжает оставаться мощным "промоутером" громких хитов, заявил НСН Игорь Краев.
Именно ротации на радио сделали узнаваемыми многих российских артистов, обеспечив просмотры на клипах и возможность собирать стадионы, заметил в разговоре с НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
По итогу лета 2025 года самыми популярными исполнителями на российском радио стали Мари Краймбрери, Zivert и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. Отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета, в 3,3 раза обогнав зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков. Краев подчеркнул, что присутствие в радиоэфирах сегодня обеспечивает узнаваемость артистов наряду с интернетом.
«Артисты постарше свою популярность обрели благодаря ротациям на радио, новые звезды сейчас загораются благодаря интернету, хотя радио и продолжает оставаться мощным "промоутером" новых хитов. Это хорошо видно, если смотреть статистику по артистам на TopHit.ru. К примеру, Дима Билан со 130 треками на радио с 2003 года собрал 49 миллионов эфиров, 437 миллионов просмотров на YouTube. Мари Краймбрери со 130 треками на радио с 2014 года собрала 26 миллионов эфиров, 558 миллионов просмотров на YouTube. Более 40 хитов Anna Asti с 2014 года прозвучали в эфире 8,5 миллиона раз и более 1,2 миллиарда раз были просмотрены на YouTube. Более 70 хитов Zivert с 2017 года прозвучали 13,5 миллиона раз в эфире и 1,5 миллиарда раз были просмотрены на YouTube», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, именно радио помогает артистам собирать стадионы.
«Конечно, радио помогает звездам собирать стадионы самим фактом ротации песен этих исполнителей в течение многих лет. Но, главный фактор, который определяет возможность проведения больших шоу — это наличие у их организаторов бюджетов. Сегодня затраты на организацию стадионных концертов, подобных двум последним по времени шоу Димы Билана, могут достигать десятков и даже сотен миллионов рублей. Продажей билетов эти мероприятия никогда не окупаются. Поэтому такие концерты возможны только при условии спонсорской поддержки. Я могу сказать, что такая поддержка точно была у Яны Рудковской, организовавшей беспрецедентное шоу Димы Билана на стадионе "ВТБ Арена"», - рассказал Краев.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что частая ротация Димы Билана на радио была бы невозможна без вклада его продюсера Яны Рудковской.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сергей Лазарев в турне заработает 80 миллионов рублей
- Хиты и годы ротаций: Как радио помогает артистам собирать стадионы
- В Краснодарском крае спасатели нашли живым пропавшего 2 сентября туриста
- Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию
- СМИ: ВСУ пытаются концентрироваться на стыке Белгородской и Курской областей
- От бега до йоги: Какой вид спорта поможет в борьбе со стрессом
- С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
- В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
- Два человека погибли в результате атак БПЛА на Белгородскую область
- ФМБА: Российская вакцина против рака готова к применению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru