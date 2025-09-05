СМИ: США помогли разработать план развертывания европейских войск на Украине
США принимают участие в разработке плана «коалиции желающих» по размещению европейских военных на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источник.
«Эти планы были разработаны с участием ряда американских генералов, участвовавших в обсуждениях», — отмечает издание.
В разработке задействован в том числе руководитель американского командования НАТО по операциям организации Североатлантического договора.
Уже имеющийся план предполагает развертывание свыше 10 тысяч военнослужащих на Украине. Их разделят на две группы, одна из которых будет обучать бойцов ВСУ, при этом вторая призвана обеспечивать безопасность, чтобы предотвратить якобы возможное «будущее российское вторжение».
Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих», 26 стран заявили о готовности отправить военных на Украину после установления мира или перемирия, пишет Ura.ru.
