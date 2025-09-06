Лариса Долина получила Орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу Ларису Долину.

Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги

Из указала российского лидера также следует, что певец Григорий Лепс награжден орденом Дружбы.

Ранее руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:НаградаВладимир ПутинМузыкантыМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры