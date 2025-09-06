Лариса Долина получила Орден «За заслуги перед Отечеством»
6 сентября 202517:30
Президент России Владимир Путин наградил Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу Ларису Долину.
Из указала российского лидера также следует, что певец Григорий Лепс награжден орденом Дружбы.
Ранее руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
