В Милане прощаются с итальянским модельером Джорджо Армани
Прощание с итальянским модельером Джорджо Армани проходят в выставочном пространстве Armani/Teatro при штаб-квартире модного дома в Милане.
По его же просьбе, указанной в завещании, первыми к гробу проходят сотрудники его компании, сообщает Sky TG24. Также проститься с Армани пришли его друзья и поклонники, многие несут букеты с белыми розами. Среди гостей - Донателла Версаче и мэр Милана Джузеппе Сала.
Армани скончался на 92-м году жизни 4 сентября. Проститься с дизайнером можно будет в течение двух дней. Похороны пройдут в понедельник в Милане в закрытом формате. В самом городе 8 сентября объявлено днем траура.
Ранее стилист Александр Белов заявлял НСН, что Армани был одним из главных мастодонтом в мире моды, а одежду его бренда любили в России, несмотря на многочисленные подделки.
