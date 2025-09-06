Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Казани
6 сентября 202516:50
В Казани трамвай с пассажирами загорелся на ходу, сообщает Госавтоинспекция.
В салоне находились 10 человек. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.
Как отметили в Госавтоинспекции, трамвай заискрился и загорелся на пересечении улиц Габишева — Р. Зорге. На место прибыли экипажи ГАИ, полиция и пожарные.
По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, узлов и механизмов трамвая.
Ранее в Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
