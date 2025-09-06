Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Казани

В Казани трамвай с пассажирами загорелся на ходу, сообщает Госавтоинспекция.

В салоне находились 10 человек. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Как отметили в Госавтоинспекции, трамвай заискрился и загорелся на пересечении улиц Габишева — Р. Зорге. На место прибыли экипажи ГАИ, полиция и пожарные.

По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, узлов и механизмов трамвая.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
