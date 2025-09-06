СМИ: Сергей Лазарев в турне заработает 80 миллионов рублей
Певец Сергей Лазарев заработает более 80 миллионов рублей за тур по России, передает Telegram-канал «Звездач».
Лазарев объявил масштабные гастроли по России. В рамках тура артист выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Барнауле, Омске, Кемерово и других городах.
Цены на концерт в Санкт-Петербурге стартуют с четырех тысяч рублей, самые дорогие билеты стоят 200 тысяч рублей. Продажа всех билетов может принести организаторам более 49 миллионов рублей.
Билеты на концерт в столице стоят от трех до 30 тысяч рублей. Солд-аут принесет организаторам более 33 миллионов рублей.
