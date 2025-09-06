В Херсонской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ
Восемь человек пострадали в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что за сутки украинские боевики нанесли 98 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра с использованием ствольной артиллерии и беспилотников. Всего ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов.
«В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили: в Алешках пять мирных жителей, в Геройском два мирных жителя, в Каховке один мирный житель», - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в поселке Красная Яруга Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника.
