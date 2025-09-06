Михалков назвал слабым фильм Шона Бейкера «Анора»

По его словам, начиная с периода перестройки, отечественные киноленты могли рассчитывать на внимание и награды на международных кинофестивалях лишь в том случае, если они демонстрировали критическое отношение к стране своего происхождения.

Михалков указал на то, что эта тенденция сохраняется и сегодня. Он подчеркнул, что «Анора», несмотря на успехи на Каннском фестивале и «Оскаре», остается средним фильмом. Режиссер уточнил, что речь идет именно о киноязыке и художественных качествах, а не о содержании картины, и добавил, что считает себя вправе высказывать профессиональное мнение.

Ранее Михалков, выступая в Госдуме, отметил, что его инициатива по введению взноса в пять миллионов рублей для проката западных кинолент в России так и не была реализована. По его словам, мера позволила бы ввести квотирование на голливудское кино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что новый взнос на прокат зарубежного кино лишит российского зрителя иностранных новинок и ударит по финансовым показателям кинотеатров.

