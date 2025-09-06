Михалков назвал слабым фильм Шона Бейкера «Анора»
Режиссер Никита Михалков выразил мнение, что фильм Шона Бейкера «Анора» является слабым произведением. Об этом Михалков заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, начиная с периода перестройки, отечественные киноленты могли рассчитывать на внимание и награды на международных кинофестивалях лишь в том случае, если они демонстрировали критическое отношение к стране своего происхождения.
Михалков указал на то, что эта тенденция сохраняется и сегодня. Он подчеркнул, что «Анора», несмотря на успехи на Каннском фестивале и «Оскаре», остается средним фильмом. Режиссер уточнил, что речь идет именно о киноязыке и художественных качествах, а не о содержании картины, и добавил, что считает себя вправе высказывать профессиональное мнение.
Ранее Михалков, выступая в Госдуме, отметил, что его инициатива по введению взноса в пять миллионов рублей для проката западных кинолент в России так и не была реализована. По его словам, мера позволила бы ввести квотирование на голливудское кино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что новый взнос на прокат зарубежного кино лишит российского зрителя иностранных новинок и ударит по финансовым показателям кинотеатров.
