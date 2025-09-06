Концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Концерт американского рэпера Swae Lee в Москве перенесли на 8 октября, сообщило агентство «Мельница» в своих соцсетях.
Причиной переноса выступления стал тот факт, что исполнитель не успел на стыковочный рейс.
Площадка осталась без изменений: мероприятие, как и было анонсировано ранее, пройдет на VK Stadium. Все билеты остаются действительны и не нуждаются в обмене. Вернуть билеты можно по месту приобретения.
Самым популярным треком Swae Lee считается фит с Пост Малоном под названием «Sunflower». Песня стала самой успешной в мире с 20 платиновыми пластинками. «Sunflower» создавалась как саундтрек к анимационному фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные». Она также стала частью третьего альбома Пост Малона «Hollywood’s Bleeding». В 2020 году трек был номинирован на 62-ю премию Grammy Awards в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы».
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил НСН, что в Россию сегодня приезжают выступать американские музыканты, которым нечего терять в своей стране.
