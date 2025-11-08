СМИ: ВС РФ полностью окружили город Красноармейск

По данным СМИ, военнослужащие заняли последнее село Ровное в серой зоне. В так называемом «котле» оказались около двух тысяч солдат ВСУ, которые потеряли все шансы безопасно покинуть территорию города.

В публикации отмечается, что основные силы украинской стороны были переброшены в Мирноград. Они пытаются удерживать восточные рубежи. При этом в Красноармейске остались только отдельные подразделения и те, кто не успел выйти из города, пишет Mash.

Ранее в МО сообщили о взятии под контроль населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

