Мюзикл «Алиса в Стране чудес» преодолел рубеж в один миллиард рублей в прокате
Кассовые сборы фильма‑мюзикла «Алиса в Стране Чудес» преодолели отметку в один миллиард рублей. Эти данные официально подтверждены сведениями из единой автоматизированной информационной системы.
Картина предлагает зрителям оригинальную версию знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. Особенностью экранизации стало включение фрагментов аудиоспектакля в исполнении Владимира Высоцкого. В центре сюжета — история 15‑летней Алисы (в роли героини — Анна Пересильд), которая попадает в таинственную страну. Там она сталкивается с персонажами, внешне похожими на её родных и друзей, но никто из них не признает девушку.
За постановку отвечал режиссер Юрий Хмельницкий. В актерский состав вошли популярные исполнители: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Олег Савостюк и ряд других известных артистов.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что фильм «Горыныч» - это понятная сказка, рассчитанная на широкую аудиторию, в то время как «Алиса в Стране чудес» - это более экспериментальный проект, при этом обе картины претендуют на общую кассу в миллиард рублей по итогу проката.
