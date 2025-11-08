Мюзикл «Алиса в Стране чудес» преодолел рубеж в один миллиард рублей в прокате

Картина предлагает зрителям оригинальную версию знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. Особенностью экранизации стало включение фрагментов аудиоспектакля в исполнении Владимира Высоцкого. В центре сюжета — история 15‑летней Алисы (в роли героини — Анна Пересильд), которая попадает в таинственную страну. Там она сталкивается с персонажами, внешне похожими на её родных и друзей, но никто из них не признает девушку.

За постановку отвечал режиссер Юрий Хмельницкий. В актерский состав вошли популярные исполнители: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Олег Савостюк и ряд других известных артистов.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что фильм «Горыныч» - это понятная сказка, рассчитанная на широкую аудиторию, в то время как «Алиса в Стране чудес» - это более экспериментальный проект, при этом обе картины претендуют на общую кассу в миллиард рублей по итогу проката.

