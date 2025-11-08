«Сурганова и Оркестр» поделились заглавной песней нового альбома «Здравствуй»
Поклонники группы «Сурганова и оркестр» получили возможность познакомиться с новой песней коллектива — «Здравствуй».
Цифровой сингл выпустил музыкальный лейбл Koala Music. Композиция станет заглавной в грядущем альбоме группы, который получит такое же название.
В сопроводительных материалах к релизу отмечается, что песня несет в себе глубокий смысл: слово «здравствуй» здесь — не просто формальное приветствие, а послание, наполненное пожеланиями здоровья, гармонии, счастья и доброты каждому человеку.
Ранее лидер альтернативной рок-группы Jane Air Антон Лиссов признался НСН, что работа над девятым полноформатным альбомом коллектива длилась целый год.
