«Сурганова и Оркестр» поделились заглавной песней нового альбома «Здравствуй»

Цифровой сингл выпустил музыкальный лейбл Koala Music. Композиция станет заглавной в грядущем альбоме группы, который получит такое же название.

В сопроводительных материалах к релизу отмечается, что песня несет в себе глубокий смысл: слово «здравствуй» здесь — не просто формальное приветствие, а послание, наполненное пожеланиями здоровья, гармонии, счастья и доброты каждому человеку.

Ранее лидер альтернативной рок-группы Jane Air Антон Лиссов признался НСН, что работа над девятым полноформатным альбомом коллектива длилась целый год.

