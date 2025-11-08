Президент Кении попросил Зеленского освободить взятых в плен кенийцев

Президент Кении Уильям Руто попросил украинского лидера Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне СВО кенийских граждан. Об этом африканский политик написал на своей странице в одной из соцсетей.

По данным издания «Standard», речь идет о кенийцах, которые попали в плен к украинским военным.

СМИ: Обманутые на Украине колумбийские наемники намерены воевать за картели

Руто рассказал, что во время разговора с Зеленским оба президента «выразили обеспокоенность тем, что молодые кенийцы были незаконно завербованы» для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью НСН объяснил, что президент Франции Эммануэль Макрон часто говорит о готовности отправить войска на помощь ВСУ, но этого никогда не случится.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:ПленныеВоенныеУкраинаВладимир ЗеленскийКения

Горячие новости

Все новости

партнеры