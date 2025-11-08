Президент Кении попросил Зеленского освободить взятых в плен кенийцев

Президент Кении Уильям Руто попросил украинского лидера Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне СВО кенийских граждан. Об этом африканский политик написал на своей странице в одной из соцсетей.

По данным издания «Standard», речь идет о кенийцах, которые попали в плен к украинским военным.