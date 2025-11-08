В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП с автобусом
В Таиланде автобус, перевозивший туристов, попал в ДТП. Об этом проинформировала пресс‑служба местной туристической полиции.
Инцидент произошел на территории национального парка Сайок. В результате аварии пострадали 11 граждан России: всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Полиция уточнила, что двое туристов находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. По данным ведомства, погибших в результате происшествия нет.
Ранее в горах Абхазии произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились туристы из Ставропольского края, напоминает «Радиоточка НСН».
