В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП с автобусом

В Таиланде автобус, перевозивший туристов, попал в ДТП. Об этом проинформировала пресс‑служба местной туристической полиции.

В Турции автобус с туристами попал в аварию, пострадали 15 человек

Инцидент произошел на территории национального парка Сайок. В результате аварии пострадали 11 граждан России: всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Полиция уточнила, что двое туристов находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. По данным ведомства, погибших в результате происшествия нет.

Ранее в горах Абхазии произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились туристы из Ставропольского края, напоминает «Радиоточка НСН».

