Путин назначил замминистра обороны Булыгу заместителем секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал‑полковника Александра Санчика на должность заместителя министра обороны.

Это место стало вакантным после того, как Андрей Булыга получил новую должность — заместителя секретаря Совета Безопасности, куда он также был назначен главой государства.

В декабре прошлого года Булыге было присвоено звание генерал-полковника, напоминает «Радиоточка НСН».

