Путин назначил замминистра обороны Булыгу заместителем секретаря Совбеза

Это место стало вакантным после того, как Андрей Булыга получил новую должность — заместителя секретаря Совета Безопасности, куда он также был назначен главой государства.

В декабре прошлого года Булыге было присвоено звание генерал-полковника, напоминает «Радиоточка НСН».

