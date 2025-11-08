Путин назначил замминистра обороны Булыгу заместителем секретаря Совбеза
8 ноября 202513:37
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал‑полковника Александра Санчика на должность заместителя министра обороны.
Это место стало вакантным после того, как Андрей Булыга получил новую должность — заместителя секретаря Совета Безопасности, куда он также был назначен главой государства.
В декабре прошлого года Булыге было присвоено звание генерал-полковника, напоминает «Радиоточка НСН».
