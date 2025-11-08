Скончался автор фильма «Умри, но не сейчас» Ли Тамахори

По данным источника, кинематографист скончался мирно, находясь дома в кругу родных и близких. У Ли Тамахори осталось четверо детей.

Режиссер родился 17 июня 1950 года в Веллингтоне. Его мать имела британские корни, а отец принадлежал к народу маори. Творческий путь Тамахори начался с работы рекламным художником и фотографом. В 1970‑х годах он трудился оператором на новозеландском телевидении.

В кино Тамахори пришел в 1980‑х, сперва в качестве помощника режиссера. Среди первых его проектов — работа над картиной Нагисы Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». В 1986 году Тамахори стал сооснователем продакшн‑компании Flying Fish, специализирующейся на рекламных роликах.

Прорыв в карьере произошел в 1994 году с выходом драмы «Когда‑то они были воинами», представленной на Венецианском кинофестивале. Голливудский дебют состоялся двумя годами позже — в 1996‑м вышел фильм «Скала Малхолланд».

В дальнейшем режиссер создал ряд заметных картин: триллер «На грани» (1997) с Энтони Хопкинсом и Алеком Болдуином, детективный фильм «И пришел паук» (2001) с Морганом Фрименом, 20‑ю часть бондианы «Умри, но не сейчас» (2002) с Пирсом Броснаном, боевик «Три икса 2: Новый уровень» (2005), фантастический триллер «Пророк» (2007), а также драму «Двойник дьявола» (2011), основанную на мемуарах Латифа Яхиа.

Также Тамахори принимал участие в работе над сериалом «Миллиарды». Его последней полнометражной картиной стала лента «На краю земли», премьера которой состоялась в 2023 году.

