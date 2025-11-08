Минобороны: ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В России уточнили порядок пребывания в мобилизационном резерве

По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 8 ноября ПВО сбили почти 80 дронов ВСУ над территорией РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



ФОТО: ТАСС
