Минобороны: ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области
8 ноября 202512:24
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 8 ноября ПВО сбили почти 80 дронов ВСУ над территорией РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
