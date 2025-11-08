Минобороны: ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области

Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Тульской области увеличилось до пяти В Таиланде экскурсионный автобус, перевозивший туристов из РФ, перевернулся и упал с холма Сбой произошел в работе мессенджера Telegram Мишустин поздравил с 65-летием худрука и директора театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова Музыкальный фильм «Алиса в Стране Чудес» заработал в российском кинопрокате более 1 миллиарда рублей