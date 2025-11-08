Специалисты ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях
На линии Солнце – Земля активизировались несколько солнечных центров, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с Институтом солнечно‑земной физики Сибирского отделения РАН.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни это может привести к возникновению магнитных бурь.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что сильнейшая магнитная буря не скажется на самочувствии большинства россиян, но возможно полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников.
Специалисты ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru