Специалисты ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях

На линии Солнце – Земля активизировались несколько солнечных центров, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с Институтом солнечно‑земной физики Сибирского отделения РАН.

Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю 7 ноября

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни это может привести к возникновению магнитных бурь.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что сильнейшая магнитная буря не скажется на самочувствии большинства россиян, но возможно полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Илья Питалев
ТЕГИ:КосмосМагнитная Буря

Горячие новости

Все новости

партнеры