Специалисты ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни это может привести к возникновению магнитных бурь.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что сильнейшая магнитная буря не скажется на самочувствии большинства россиян, но возможно полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников.

