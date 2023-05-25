СМИ: в Киеве прогремели взрывы

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Экс-советник Пентагона: США не оставили России выбора в ситуации с Украиной

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области, сообщает Telegram-канал « Радиоточка НСН ».

По словам местных властей, в области работает система противовоздушной обороны. Позднее взрывы произошли в Хмельницкой области.

В Киеве звучат взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает ТСН.

ОКР перенес сроки оглашения рекомендаций по участию спортсменов в соревнованиях

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