СМИ: в Киеве прогремели взрывы

В Киеве звучат взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает ТСН.

Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы

По словам местных властей, в области работает система противовоздушной обороны. Позднее взрывы произошли в Хмельницкой области.

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры