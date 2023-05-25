СМИ: в Киеве прогремели взрывы
25 мая 202303:35
В Киеве звучат взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает ТСН.
По словам местных властей, в области работает система противовоздушной обороны. Позднее взрывы произошли в Хмельницкой области.
Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru