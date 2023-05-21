Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

СМИ: В Киеве прозвучало более десяти взрывов

По данным журналистов, в городе прогремело два взрыва. Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Харьков и Одесса в ближайшем будущем войдут в состав России, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, это произойдет после ответного удара РФ на контрнаступление украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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