Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы
21 мая 202319:58
В Харькове прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, в городе прогремело два взрыва. Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Харьков и Одесса в ближайшем будущем войдут в состав России, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, это произойдет после ответного удара РФ на контрнаступление украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru