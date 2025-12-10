СМИ: Индия решила наладить с Россией совместное производство вооружений
Индия пересматривает формат оборонного сотрудничества с Россией, смещая фокус с традиционных закупок вооружений в сторону совместных разработок и производства, сообщает Reuters.
Такой шаг может осложнить реализацию амбициозной стратегии премьер-министра Нарендры Моди, направленной на превращение страны в глобальный производственный хаб с привлечением западных оборонных корпораций. К изменению курса Индию, среди прочего, подтолкнула конфронтационная внешняя политика администрации президента США Дональда Трампа, которая заставила Дели искать сближения с Москвой.
В подтверждение этой тенденции в конце октября Россию впервые с начала специальной военной операции на Украине посетила представительная делегация индийского военно-промышленного комплекса. По данным агентства, в её состав вошли руководители как минимум шести ведущих оборонных компаний. В переговорах участвовали представители государственного и частного сектора, а также стартапов, работающих над военными технологиями в области дронов и искусственного интеллекта.
Ранее стало известно, что правительство Индии негативно восприняло попытки дипломатов из Европы вмешаться во внутренние дела страны на фоне визита президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
