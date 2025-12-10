Минфин: Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад
«Дыра» в бюджете России продолжает стремительно расширяться: по итогам января-ноября 2026 года дефицит федерального бюджета увеличился до 4,3 трлн рублей, сообщается в материалах Минфина РФ.
Это почти в 12 раз больше, чем год назад. Главная причина — резкий разбег между доходами и тратами. Рост доходов казны практически остановился (+0,7%, до 32,9 трлн руб.), тогда как расходы увеличились на 12% (37,8 трлн руб.). Каждый девятый рубль, потраченный государством, не был подкреплен реальными налоговыми поступлениями.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономический рост России составит менее 1% в 2025 году. А по словам профессора ВШЭ, экономика РФ входит в 2026 год с нулевым ростом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
