Россиян обязали круглогодично сообщать в военкомат о месте жительства

Ранее ответственность за такое нарушение действовала только во время призывных кампаний. Согласно новым правилам, гражданин, подлежащий призыву, должен сообщать о выезде из места жительства более чем на три месяца в любое время года.

Несоблюдение этого требования повлечет административный штраф в размере 10–20 тыс. рублей. Это изменение логично дополняет введенный осенью закон о круглогодичном призыве.

Ранее Минобороны России предложило сократить срок уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва, с двух недель до пяти дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

