Россиян обязали круглогодично сообщать в военкомат о месте жительства
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении проект закона, который делает обязанность по информированию военкоматов о переезде в круглогодичном режиме.
Ранее ответственность за такое нарушение действовала только во время призывных кампаний. Согласно новым правилам, гражданин, подлежащий призыву, должен сообщать о выезде из места жительства более чем на три месяца в любое время года.
Несоблюдение этого требования повлечет административный штраф в размере 10–20 тыс. рублей. Это изменение логично дополняет введенный осенью закон о круглогодичном призыве.
Ранее Минобороны России предложило сократить срок уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва, с двух недель до пяти дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин: Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад
- Россиян обязали круглогодично сообщать в военкомат о месте жительства
- СМИ: Индия решила наладить с Россией совместное производство вооружений
- ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС
- В России хотят ввести запрет на входящие международные звонки
- Путин пообещал довести СВО до логического завершения
- Госдума приняла законопроект о сплошных рубках на Байкале
- На Урале составили новый протокол о поиске медбратом экстремистских данных
- Зеленский согласился на «энергетическое перемирие» с Россией
- Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru