Маск предложил план радикальной реформы Евросоюза
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о необходимости демократической реформы в Европейском союзе.
Он поддержал резкую критику в адрес Еврокомиссии, которую один из пользователей X назвал «раковой опухолью» Евросоюза, отметив непопулярные решения ведомства и раздутую бюрократию.
Бизнесмен предложил изменить систему формирования руководства ЕС, перейдя к прямым выборам президента ЕС и состава Еврокомиссии. В настоящий момент эти назначения согласуются главами государств-членов, а граждане могут влиять только на состав Европарламента.
Маск отметил, что существующий порядок представляет собой «правление бюрократии, а не демократии».
Ранее миллиардер предложил ликвидировать Европейский союз, сославшись на необходимость возврата суверенитета национальным правительствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
