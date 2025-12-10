Маск предложил план радикальной реформы Евросоюза

Он поддержал резкую критику в адрес Еврокомиссии, которую один из пользователей X назвал «раковой опухолью» Евросоюза, отметив непопулярные решения ведомства и раздутую бюрократию.

Бизнесмен предложил изменить систему формирования руководства ЕС, перейдя к прямым выборам президента ЕС и состава Еврокомиссии. В настоящий момент эти назначения согласуются главами государств-членов, а граждане могут влиять только на состав Европарламента.

Маск отметил, что существующий порядок представляет собой «правление бюрократии, а не демократии».

Ранее миллиардер предложил ликвидировать Европейский союз, сославшись на необходимость возврата суверенитета национальным правительствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

