В России хотят ввести запрет на входящие международные звонки

Как заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, второй антимошеннический пакет включает около 20 инициатив. Ключевое нововведение — блокировка и специальная маркировка входящих международных звонков, совершаемых без предварительного согласия абонента. Эта идея была предложена Советом по правам человека и поддержана президентом Владимиром Путиным.

Также среди мер — ужесточение правил выпуска банковских карт, упрощенное восстановление доступа к учетной записи на «Госуслугах» через биометрию или МФЦ, запуск «детских» SIM-карт со встроенным родительским контролем, не требующим дополнительных заявлений.

Главный шаг, который необходимо предпринять, чтобы снизить масштабы телефонного мошенничества в России, - это поднять стоимость звонка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

