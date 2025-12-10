Госдума приняла законопроект о сплошных рубках на Байкале

Документ, поддержанный большинством депутатов, включает несколько важных нововведений. Документом разрешаются сплошные рубки в центральной экологической зоне, но с оговорками — только для удаления погибшего леса, если выборочные рубки неэффективны. При этом депутаты анонсировали будущее исключение самого термина «сплошные рубки» из законодательства.

Лесные земли теперь можно переводить под строительство объектов инфраструктуры, критически важных для населенных пунктов или особых экономических зон. Речь идет о дорогах, системах водо- и энергоснабжения, защитных сооружениях, а также о кладбищах.

Инициаторы перевода земель обязаны в течение трех лет провести лесовосстановление на площади, впятеро превышающей утраченную. Создается специальная межведомственная комиссия, которая будет утверждать все подобные проекты на основе экологической экспертизы. Закон решает давнюю проблему пересечения границ населенных пунктов с лесным фондом, отдавая приоритет данным ЕГРН.

Региональные власти (Бурятия, Иркутская область) заявляют, что закон необходим для решения накопившихся инфраструктурных проблем и защиты людей от стихийных бедствий.

Сегодня большая часть Байкала расхватана немногочисленными предпринимателями, которые займутся «сплошными рубками» в своих интересах, прикрываясь защитой от вредителей и болезней. Об этом НСН заявила эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина.

