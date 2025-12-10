СМИ: Обычным водителям предлагают доверить управление тяжелой техникой
Правительство России одобрило законопроект сенатора Андрея Кутепова, упрощающий доступ к управлению внедорожной техникой, сообщает «Коммерсант».
Инициатива направлена на развитие внутреннего туризма, который набирает обороты, в том числе в формате поездок по дикой природе. Владельцам обычных водительских прав (категории B, C, D) предложат разрешить управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Отдельное удостоверение тракториста-машиниста для этой техники больше не потребуется.
Сенатор отметил, что из-за действующих ограничений многие туристы водят такую технику нелегально, без каких-либо документов. При остановке инспектором это грозит штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. Нововведение призвано вывести популярный досуг из правового тумана и способствовать развитию отрасли.
Ранее в России призвали уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
