СМИ: Обычным водителям предлагают доверить управление тяжелой техникой

Правительство России одобрило законопроект сенатора Андрея Кутепова, упрощающий доступ к управлению внедорожной техникой, сообщает «Коммерсант».

Инициатива направлена на развитие внутреннего туризма, который набирает обороты, в том числе в формате поездок по дикой природе. Владельцам обычных водительских прав (категории B, C, D) предложат разрешить управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Отдельное удостоверение тракториста-машиниста для этой техники больше не потребуется.

Сенатор отметил, что из-за действующих ограничений многие туристы водят такую технику нелегально, без каких-либо документов. При остановке инспектором это грозит штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. Нововведение призвано вывести популярный досуг из правового тумана и способствовать развитию отрасли.

Ранее в России призвали уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

