Импортозамещение и лекарственная независимость станут приоритетами здравоохранения в РФ

Хотя это соответствует общей логике развития фармацевтической отрасли, пациентские сообщества задаются вопросами о реалистичности задач. По их словам, разработка лекарств — процесс, длящийся годами, а емкости внутреннего рынка может не хватить для параллельного инвестирования в широкий спектр инновационных исследований. Новая стратегия, план по которой правительство должно сформировать в ближайшие шесть месяцев, придет на смену ныне действующей, которая актуальна до конца 2025 года.

Она ставит две ключевые цели: популяризацию здорового образа жизни и обеспечение технологического суверенитета. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, к 2030 году планируется увеличить число граждан, ведущих ЗОЖ, до 13,6%, а потребление алкоголя — снизить до 7,8 литров на человека. Параллельно в России должны производиться 90% лекарств полного цикла и 40% медицинских изделий. Доля отечественных препаратов в перечне жизненно важных лекарств также должна достичь 90%.

