Импортозамещение и лекарственная независимость станут приоритетами здравоохранения в РФ
Приоритетами обновленной стратегии здравоохранения в России до 2030 года, согласно утвержденному указу, станут импортозамещение и лекарственная независимость, сообщает «Коммерсант».
Хотя это соответствует общей логике развития фармацевтической отрасли, пациентские сообщества задаются вопросами о реалистичности задач. По их словам, разработка лекарств — процесс, длящийся годами, а емкости внутреннего рынка может не хватить для параллельного инвестирования в широкий спектр инновационных исследований. Новая стратегия, план по которой правительство должно сформировать в ближайшие шесть месяцев, придет на смену ныне действующей, которая актуальна до конца 2025 года.
Она ставит две ключевые цели: популяризацию здорового образа жизни и обеспечение технологического суверенитета. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, к 2030 году планируется увеличить число граждан, ведущих ЗОЖ, до 13,6%, а потребление алкоголя — снизить до 7,8 литров на человека. Параллельно в России должны производиться 90% лекарств полного цикла и 40% медицинских изделий. Доля отечественных препаратов в перечне жизненно важных лекарств также должна достичь 90%.
Ранее медики пожаловались на дефицит лекарств и низкие зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Импортозамещение и лекарственная независимость станут приоритетами здравоохранения в РФ
- Маск предложил план радикальной реформы Евросоюза
- СМИ: Обычным водителям предлагают доверить управление тяжелой техникой
- Минфин: Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад
- Россиян обязали круглогодично сообщать в военкомат о месте жительства
- СМИ: Индия решила наладить с Россией совместное производство вооружений
- ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС
- В России хотят ввести запрет на входящие международные звонки
- Путин пообещал довести СВО до логического завершения
- Госдума приняла законопроект о сплошных рубках на Байкале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru