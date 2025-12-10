ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС

Ключевая проблема, которую должно решить упрощение, — уязвимость конечного потребителя. Сейчас рассчитать сбор самостоятельно практически невозможно, и люди вынуждены обращаться к посредникам. Те, в погоне за клиентами, часто сознательно занижают сумму. Даже если расчет сделала недобросовестная компания, при проверке документов и выявлении несоответствий таможня предъявляет претензии и доначисляет платежи именно покупателю, который мог ничего не знать о подлоге.

«По факту человек приходит уже за окончательной стоимостью автомобиля. А вот что до этого происходит, он даже не знает», — пояснил Шкляев. Новая формула, по замыслу ФТС, будет основываться на понятных критериях (год выпуска, объем двигателя) и простой таблице доплат, что сделает процесс прозрачным.

Государство должно помогать не только автопроизводителям, но и покупателям, предоставив возможность получения льготного автокредиты или рассрочки на отечественные машины, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

