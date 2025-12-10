ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает изменить запутанную систему расчета утилизационного сбора для автомобилей из стран ЕАЭС, чтобы оградить рядовых покупателей от финансовых рисков и махинаций, сообщает BFM со ссылкой на заместителя главы ведомства Сергея Шкляева.
Ключевая проблема, которую должно решить упрощение, — уязвимость конечного потребителя. Сейчас рассчитать сбор самостоятельно практически невозможно, и люди вынуждены обращаться к посредникам. Те, в погоне за клиентами, часто сознательно занижают сумму. Даже если расчет сделала недобросовестная компания, при проверке документов и выявлении несоответствий таможня предъявляет претензии и доначисляет платежи именно покупателю, который мог ничего не знать о подлоге.
«По факту человек приходит уже за окончательной стоимостью автомобиля. А вот что до этого происходит, он даже не знает», — пояснил Шкляев. Новая формула, по замыслу ФТС, будет основываться на понятных критериях (год выпуска, объем двигателя) и простой таблице доплат, что сделает процесс прозрачным.
Государство должно помогать не только автопроизводителям, но и покупателям, предоставив возможность получения льготного автокредиты или рассрочки на отечественные машины, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
