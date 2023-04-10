СМИ: Украинцы опасаются, что они все окажутся на фронте

Украинские мужчины, опрошенные о событиях в государстве, выразили опасения, что все они окажутся в ВСУ, если конфликт затянется еще на год. Соответствующий репортаж опубликовала газета Washington Post.

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Так, 35-летний Александр сообщил, что «на 100% уверен», что его призовут рано или поздно. По его словам, «его гражданские дни сочтены».

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины потерпят крах даже при успешном наступлении. По его словам, в ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ВСУУкраина

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