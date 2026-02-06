Широкая публика не воспринимает картины про инвалидов, хотя они важны и нужны, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.



С 5 февраля в прокат выходит фильм «Здесь был Юра». Картина завоевала гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». Кино представит историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов, которые живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Шнейдеров объяснил, почему важно снимать такие инклюзивные фильмы.