«Это не Чебурашка»: Кинокритики поспорили из-за инклюзивного кино

Индустрии нужны фильмы про людей с особыми потребностями, заявил НСН Давид Шнейдеров, а Александр Шпагин отметил, что такие картины не стоит выпускать в прокат.


Широкая публика не воспринимает картины про инвалидов, хотя они важны и нужны, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

С 5 февраля в прокат выходит фильм «Здесь был Юра». Картина завоевала гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». Кино представит историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов, которые живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Шнейдеров объяснил, почему важно снимать такие инклюзивные фильмы.

«Для меня самый яркий пример инклюзивного кино — это блестящий, горький, страшный фильм “Класс коррекции” режиссера Ивана Твердовского-младшего. Об этом нужно, на мой взгляд, не то чтобы даже говорить, а орать и кричать. Важно это сделать хорошо, тактично, бережно, не слезовыжималку. Это кино для людей думающих, чувствующих, понимающих, готовых к тому, что они будут смотреть, для подготовленной и тонкой аудитории. Это не “Холоп”, “Елки 256”, “Буратино” или “Чебурашка”. Чтобы заниматься рекламой таких проектов необходим особый подход, которым бы занимались специалисты, но у нас, к сожалению, кинопрокатчики не озабочены этим вопросом. Конечно, в той же Америке другое отношение к таким картинам — там все-таки другое воспитание. У нас слово “даун” стало ругательным, а там это болезнь», — указал он.

В свою очередь, кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН усомнился в необходимости подобного кино.

«По моему мнению, картина “Здесь был Юра” ничего особенного не представляет. Это типичное толерантное кино, которое не имеет никакого отношения к реальности. Я бы лучше их не снимал, чтобы не затрагивать столь тонкие темы. Большого количества зрителей такое кино не привлекает, зато оно становится успешным у критиков. Это довольно скучные фильмы. В 1990-е годы было много таких картин в Америке. “Здесь был Юра” — это такая типичная калька с этой тенденции», — подчеркнул он.

ФОТО: НСН / Дарья Казакова
ТЕГИ:ФильмКартинаИнвалидыКинопрокат

