Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из России машины
Суд Евросоюза подтвердил право стран сообщества конфисковывать автомобили, которые были ввезены из России с нарушением санкций. Об этом говорится в решении инстанции.
«Запрет применяется к любому товару, подпадающему под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI, без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией», - приводит текст документа РИА Новости.
В 2022 году ЕС запретил ввозить ряд товаров из России в рамках санкций в отношении страны. Сообщество ввело прямой запрет, касающийся легковых автомобилей и других транспортных средств из перечня товаров, которые приносят значительные доходы экономике РФ.
