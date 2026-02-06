Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из России машины

«Запрет применяется к любому товару, подпадающему под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI, без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией», - приводит текст документа РИА Новости.

В 2022 году ЕС запретил ввозить ряд товаров из России в рамках санкций в отношении страны. Сообщество ввело прямой запрет, касающийся легковых автомобилей и других транспортных средств из перечня товаров, которые приносят значительные доходы экономике РФ.

