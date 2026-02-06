Умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян

Актер Артур Арутюнян умер в возрасте 68 лет после инфаркта. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Валентина Коновалова на портале «Кино-театр.ру».

«Артур Арутюнян умер... 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Коновалова указала, что артист давно не снимался «по причине нездоровья и полного забвения».

Артур Арутюнян родился в 1957 году. Артист окончил Ереванский театральный институт, но жил и работал в Санкт-Петербурге. Арутюнян известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Гений», «Брат», «Улицы разбитых фонарей».

Ранее в Калуге умер актер театра и кино Валерий Смородин.

