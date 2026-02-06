Лавров: ОБСЕ подошла к угрозе саморазрушения
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подошла к реальной угрозе саморазрушения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Глава МИД провел встречу с председателем объединения, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу.
«Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в... ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения», - подчеркнул Лавров.
Ранее глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что Россия пока продолжит участвовать в ОБСЕ. Москва не пойдет на провокации, о которых мечтают западные силы, заинтересованные в международной изоляции РФ.
