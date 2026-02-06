«Это хорошая идея, вывод этой истории на законодательный уровень. У нас это уже работает на практике. Если человек хорошо себя чувствует, он работает из дома, никто не хочет терять зарплату. Крайне редко люди идут на больничный официально. Иногда даже руководители ругаются, потому что некоторые умудряются приходить на работу заболевшими. Поэтому эта мера позволит устранить правовой пробел. Для сотрудников это возможность сохранить доход. У нас есть часть работодателей, которые разрешают это делать. Кто-то оплачивает дни на удаленке полностью, кто-то дает отгулы, чтобы не нужно было брать больничный. А отгулы не всем подходят. Работодателю тоже выгодно, чтобы человек работал, так как падает продуктивность и эффективность. Функция заболевшего работника зачастую передается коллегам, а им за это не платят дополнительно ничего. Эти поправки будут интересы больше молодым сотрудникам, которые на больничном получают небольшую часть зарплаты из-за стажа. Сотрудникам со стажем больничный и так оплачивается на 80-100%, работать в таком случае будет невыгодно», - рассказала она.

При этом специалист указала на риски такого режима работы.

«Адаптивный режим применяется, если есть медицинское заключение о том, что человек может работать. Нужно согласие сотрудника, это добровольное действие. При ухудшении самочувствия можно будет выйти на больничный. Это полезно будет для офисных сотрудников, для специалистов на удаленке, для тех, чья работа не связана с физическим трудом. Но надо отметить, что есть риски злоупотреблений. Контроль остается на стороне работника. Работодатель должен как-то следить, болеет человек или нет, как он себя чувствует. Какой объем работы будет безопасным для такого режима работы? Это все вопросы, которые надо как-то обсуждать», - добавила собеседница НСН.

