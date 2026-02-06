Депутат Бессараб осудила идею коллег об «удаленке» вместо больничного
Работая из дома во время болезни, сотрудник может навредить своему здоровью и не вылечиться как следует, сказала НСН Светлана Бессараб.
Если есть необходимость работать дистанционно, то работодатель с работником имеют возможность договориться между собой, но если же требуется больничный, значит надо лечиться, сказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В Госдуму ранее внесли проект закона, предусматривающий право сотрудников временно трудиться удаленно в период заболевания без оформления листка временной нетрудоспособности, если такое решение не несет угрозы их здоровью. Бессараб назвала подобную инициативу крайне спорной.
«Я думаю, что мой коллега Ярослав Нилов внес очень спорную инициативу. Болезнь либо есть, либо её нет. Если болезнь всё же есть, но она протекает в легкой форме, то человек будет трудиться и посещать врачей. Если требуется больничный лист, это означает, что человеку предписано находиться дома или в стационаре. Почему же мы еще не расширяем перечень, чтобы люди и в стационаре не работали? Человек, находящийся на больничном, должен оздоравливаться, выполняя предписания врачей. У нас есть такая норма, согласно которой если сотрудника на больничном застанут гуляющим, например, то ему могут больничный не оплатить. К этому обычно никто не прибегает, потому что у нас если человек берет больничный, то он понимает, что ему надо лечиться. На мой взгляд, если есть необходимость работать дистанционно, то работодатель с работником имеют возможность договориться между собой. Если же требуется больничный, значит надо лечиться. Иного не дано», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, работая удаленно на больничном, сотрудник может навредить своему здоровью.
«Трудясь при плохом самочувствии, человек может нанести вред своему здоровью. Если доктор говорит идти на больничный, значит надо туда идти и отдыхать, в том числе ментально, нужно привести себя в порядок. Если человек будет трудиться в этот период, а его состояние ухудшится, не будет ли виноват врач, который согласился на адаптивный режим работы? Нужно эту инициативу обсуждать с медиками», — добавила депутат.
Ранее замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что отказываются от отпусков до 25% работающих россиян, работодатели вынуждены заставлять их отдыхать, чтобы не нарушать трудовое право.
