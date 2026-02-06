Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
По данным ведомства, на пятом этаже жилого дома загорелись личные вещи и мебель в межквартирном холле.
«С верхних этажей и из соседних квартир огнеборцы эвакуировали порядка 20 человек», - подчеркнули в главке.
В результате ЧП пострадали два человека, в том числе один ребенок. Возгорание оперативно ликвидировали на площади два квадратных метра.
Ранее в подмосковной Балашихе четыре человека погибли в результате пожара в хостеле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
- Россиянам объяснили, кому выгодна «удаленка» вместо больничного
- Депутат Бессараб осудила идею коллег об «удаленке» вместо больничного
- Умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян
- Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из России машины
- Комику Сабурову запретили на 50 лет въезд в Россию
- В Москве совершено покушение на генерала Алексеева
- «Это не Чебурашка»: Кинокритики поспорили из-за инклюзивного кино
- В Казахстане школьник с топором ранил двух сверстников
- «Запретный плод»: Кому противопоказана квашеная капуста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru