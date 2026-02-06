Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

По данным ведомства, на пятом этаже жилого дома загорелись личные вещи и мебель в межквартирном холле.

«С верхних этажей и из соседних квартир огнеборцы эвакуировали порядка 20 человек», - подчеркнули в главке.

В результате ЧП пострадали два человека, в том числе один ребенок. Возгорание оперативно ликвидировали на площади два квадратных метра.

Ранее в подмосковной Балашихе четыре человека погибли в результате пожара в хостеле.

