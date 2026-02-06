В Москве совершено покушение на генерала Алексеева

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева совершено в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По данным правоохранителей, в высокопоставленного военного стреляли в жилом доме на Волоколамском шоссе в столице, пишет RT. Неизвестный совершил несколько выстрелов и скрылся. Алексеев госпитализирован.

Нападавшего разыскивают. По факту покушения на убийство и незаконного оборота огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело.

Владимиру Алексееву 64 года, он занимает пост первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который планировал убийство военнослужащего в Санкт-Петербурге.

