В Москве совершено покушение на генерала Алексеева
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева совершено в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
По данным правоохранителей, в высокопоставленного военного стреляли в жилом доме на Волоколамском шоссе в столице, пишет RT. Неизвестный совершил несколько выстрелов и скрылся. Алексеев госпитализирован.
Нападавшего разыскивают. По факту покушения на убийство и незаконного оборота огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело.
Владимиру Алексееву 64 года, он занимает пост первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.
Ранее ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который планировал убийство военнослужащего в Санкт-Петербурге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, кому выгодна «удаленка» вместо больничного
- Депутат Бессараб осудила идею коллег об «удаленке» вместо больничного
- Умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян
- Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из России машины
- Комику Сабурову запретили на 50 лет въезд в Россию
- В Москве совершено покушение на генерала Алексеева
- «Это не Чебурашка»: Кинокритики поспорили из-за инклюзивного кино
- В Казахстане школьник с топором ранил двух сверстников
- «Запретный плод»: Кому противопоказана квашеная капуста
- Никаких шорт! Стилист поддержал введение дресс-кода для посетителей театров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru