СМИ: украинские военные сдаются в плен на сватовском направлении
19 сентября 202306:40
Войска Украины начали добровольно сдаваться в плен на сватовском направлении, сообщает РИА Новости.
Они сами шли к российским бойцам и не оказывали никакого сопротивления.
Ранее украинский солдат Евгений Зиновик признался, что ждал попадания в плен четыре дня после того, как его бросили сослуживцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru