СМИ: украинские военные сдаются в плен на сватовском направлении

Войска Украины начали добровольно сдаваться в плен на сватовском направлении, сообщает РИА Новости.

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Они сами шли к российским бойцам и не оказывали никакого сопротивления.

Ранее украинский солдат Евгений Зиновик признался, что ждал попадания в плен четыре дня после того, как его бросили сослуживцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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