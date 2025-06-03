Изготовившего мощную бомбу агента СБУ задержали в Крыму

Отмечается, что задержанный получил от кураторов инструкции, после чего изъял из тайников заранее приготовленные компоненты и изготовил взрывное устройство, в состав которого вошли взрывчатое вещество весом более 1,2 кг, а также почти 500 гр поражающих элементов (гвозди). Изготовленное СВУ было заложено им в тайник в Балаклавском районе Севастополя.

«Задержанный арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении взрывчатых веществ», - добавили в ЦОС.

Ранее трём гражданам РФ, которые были завербованы украинскими спецслужбами, назначили от 15 до 19 лет лишения свободы за поджоги военных объектов и призывы к терроризму в интернете, сообщает «Свободная пресса».

