Изготовившего мощную бомбу агента СБУ задержали в Крыму
Российские силовики задержали в Крыму жителя Феодосии 1965 года рождения, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что задержанный получил от кураторов инструкции, после чего изъял из тайников заранее приготовленные компоненты и изготовил взрывное устройство, в состав которого вошли взрывчатое вещество весом более 1,2 кг, а также почти 500 гр поражающих элементов (гвозди). Изготовленное СВУ было заложено им в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
«Задержанный арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении взрывчатых веществ», - добавили в ЦОС.
Ранее трём гражданам РФ, которые были завербованы украинскими спецслужбами, назначили от 15 до 19 лет лишения свободы за поджоги военных объектов и призывы к терроризму в интернете, сообщает «Свободная пресса».
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